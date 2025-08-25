Santos recebe proposta do Shakhtar Donetsk por grande promessa

Luca Meirelles é tratado como uma das grandes joias do Peixe e entrou no radar do futebol ucraniano

A diretoria santista, liderada pelo presidente Marcelo Teixeira, trata a negociação com cautela. Embora reconheça a necessidade de reforçar o caixa em meio à delicada situação financeira do clube, o mandatário também considera a importância de manter no elenco jogadores em formação. Nas gestões anteriores, o dirigente buscou evitar negociar jogadores que ainda estão em desenvolvimento dentro do clube.

O Santos recebeu uma proposta oficial do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para contratar o atacante Luca Meirelles, de 18 anos. O valor é de 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,2 milhões), além de um bônus futuro. Afinal, o Peixe teria direito a 15% do lucro em uma eventual revenda.

Promovido ao profissional no fim da última temporada, Luca já disputou 19 partidas com a equipe principal, somando uma assistência. O atacante se destacou na base, sobretudo em 2024, quando brilhou no time sub-17 campeão paulista, marcando 28 gols em 46 jogos entre as equipes sub-17, sub-20 e profissional. Foi ainda artilheiro do Brasileirão sub-17 de 2023, com 14 gols, além de ter balançado as redes seis vezes no estadual.

No fim do ano passado, o Santos renovou o contrato do atacante até 2029, blindando a joia da base com um vínculo longo. Apesar disso, a proposta do Shakhtar surge em um momento no qual o clube também busca reforços, entre eles, um zagueiro e a entrada de recursos poderia aliviar as finanças.

A decisão sobre a venda de Luca Meirelles deve ser tomada nos próximos dias e promete dividir opiniões. Tem quem deseja a permanência da joia e tem quem enxerga a negociação como uma chance de garantir estabilidade econômica ao Peixe.