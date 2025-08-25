Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos recebe proposta do Shakhtar Donetsk por grande promessa

Santos recebe proposta do Shakhtar Donetsk por grande promessa

Luca Meirelles é tratado como uma das grandes joias do Peixe e entrou no radar do futebol ucraniano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos recebeu uma proposta oficial do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para contratar o atacante Luca Meirelles, de 18 anos. O valor é de 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,2 milhões), além de um bônus futuro. Afinal, o Peixe teria direito a 15% do lucro em uma eventual revenda.

A diretoria santista, liderada pelo presidente Marcelo Teixeira, trata a negociação com cautela. Embora reconheça a necessidade de reforçar o caixa em meio à delicada situação financeira do clube, o mandatário também considera a importância de manter no elenco jogadores em formação. Nas gestões anteriores, o dirigente buscou evitar negociar jogadores que ainda estão em desenvolvimento dentro do clube.

Promovido ao profissional no fim da última temporada, Luca já disputou 19 partidas com a equipe principal, somando uma assistência. O atacante se destacou na base, sobretudo em 2024, quando brilhou no time sub-17 campeão paulista, marcando 28 gols em 46 jogos entre as equipes sub-17, sub-20 e profissional. Foi ainda artilheiro do Brasileirão sub-17 de 2023, com 14 gols, além de ter balançado as redes seis vezes no estadual.

No fim do ano passado, o Santos renovou o contrato do atacante até 2029, blindando a joia da base com um vínculo longo. Apesar disso, a proposta do Shakhtar surge em um momento no qual o clube também busca reforços, entre eles, um zagueiro e a entrada de recursos poderia aliviar as finanças.

A decisão sobre a venda de Luca Meirelles deve ser tomada nos próximos dias e promete dividir opiniões. Tem quem deseja a permanência da joia e tem quem enxerga a negociação como uma chance de garantir estabilidade econômica ao Peixe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar