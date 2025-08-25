Saiba a programação da Seleção para jogos contra Chile e Bolívia

Com aprovação de Ancelotti, delegação brasileira vai passar maior parte desta Data Fifa na Granja Comary, em Teresópolis / Crédito: Jogada 10

A CBF definiu que toda a preparação da Seleção Brasileira nesta Data Fifa será na Granja Comary, em Teresópolis. Os jogadores se apresentam no dia 1º de setembro e só viajam na véspera dos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O local, aliás, foi definido por Carlo Ancelotti, que gostou da estrutura do local. Serão três dias de treinos no CT da Seleção, com a delegação brasileira pegando a estrada no dia 3, para o Rio de Janeiro. Na cidade, o grupo se concentrará num hotel para jogar na quinta-feira da semana que vem (4), contra os chilenos, no Maracanã, às 21h30.

A decisão de treinar no CT em Teresópolis passou pelo desejo do técnico. Carlo Ancelotti gostou bastante da estrutura do local. Ele, afinal, conheceu a estrutura nos primeiros dias no comando da Seleção Brasileira. Assim, a comissão técnica e a diretoria da CBF entenderam que o melhor período para o grupo treinar na Granja Comary seria este. Afinal, o próximo jogo será no Maracanã, outra decisão definida para realizar um desejo do italiano.