Saiba a programação da Seleção para jogos contra Chile e Bolívia

Com aprovação de Ancelotti, delegação brasileira vai passar maior parte desta Data Fifa na Granja Comary, em Teresópolis
A CBF definiu que toda a preparação da Seleção Brasileira nesta Data Fifa será na Granja Comary, em Teresópolis. Os jogadores se apresentam no dia 1º de setembro e só viajam na véspera dos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O local, aliás, foi definido por Carlo Ancelotti, que gostou da estrutura do local.

Serão três dias de treinos no CT da Seleção, com a delegação brasileira pegando a estrada no dia 3, para o Rio de Janeiro. Na cidade, o grupo se concentrará num hotel para jogar na quinta-feira da semana que vem (4), contra os chilenos, no Maracanã, às 21h30.

+ Sem Neymar e com Paquetá, Ancelotti convoca Seleção Brasileira

A decisão de treinar no CT em Teresópolis passou pelo desejo do técnico. Carlo Ancelotti gostou bastante da estrutura do local. Ele, afinal, conheceu a estrutura nos primeiros dias no comando da Seleção Brasileira.

Assim, a comissão técnica e a diretoria da CBF entenderam que o melhor período para o grupo treinar na Granja Comary seria este. Afinal, o próximo jogo será no Maracanã, outra decisão definida para realizar um desejo do italiano.

Seleção na altitude

Após a partida diante do Chile, os jogadores retornarão à Granja Comary, onde ficarão até 8 de setembro. No mesmo dia, eles viajam a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde passarão a noite.

A programação da CBF definiu que a delegação brasileira só chegará à cidade de El Alto, a 4 mil metros de altitude, três horas antes do jogo com a Bolívia, dia 9, às 20h30 (de Brasília).

Com 25 pontos, os brasileiros ocupam a terceira colocação na tabela de classificação, empatados com o vice-líder Equador. A Argentina, com 35, seguirá como líder.

