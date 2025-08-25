Reforço do Grêmio é convocado pelo o Peru antes de estrear

Erick Noriega foi regularizado no BID da CBF dentro do prazo, mas não fez seu primeiro jogo pelo Imortal por opção de Mano Menezes / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Erick Noriega nem sequer estreou pelo Grêmio, mas pelo seu desempenho recente foi convocado para a seleção do Peru, nesta segunda-feira (25). Assim, ele se apresenta ao time nacional depois da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (31/08). Na data Fifa de setembro, a seleção peruana enfrentará o Uruguai, em Montevidéu, no dia 4, além do Paraguai, em Lima, no dia 9, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O volante, aliás, não estreou pelo Imortal na primeira oportunidade desde que concluiu as tratativas por decisão do técnico Mano Menezes. Afinal, o clube finalizou a sua inscrição no Boletim Informativo Diário da CBF dentro do prazo. Ou seja, estava disponível para vestir a camisa do Tricolor gaúcho pela primeira vez no empate contra o Ceará, no último sábado (23), na Arena.