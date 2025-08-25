Pedro faz hat-trick e chega a 100 gols no Maracanã: ‘Inesquecível’

Pedro viveu mais uma noite inesquecível no Maracanã. Afinal, o camisa 9 do Flamengo marcou três gols na goleada histórica sobre o Vitória por 8 a 0, nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada. Destaque da partida, o centroavante ultrapassou a marca dos 100 gols no estádio e segue isolado como o maior artilheiro desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014.

“Foi um dia inesquecível para mim e vai ficar marcado para sempre. Pude marcar mais de 100 gols aqui (no Maracanã). Quando era criança, eu assistia jogos como torcedor e nunca imaginei que um dia iria jogar aqui e fazer gols pelo time do meu coração. Tudo o que acontece na minha vida tem um propósito e eu só tenho a agradecer por cada momento”, disse o camisa 9.