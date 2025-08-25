Palmeiras x RB Bragantino, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empate em 1 a 1 no jogo de ida, equipes decidem no Allianz Parque quem será o grande campeão do Brasileirão Sub-20

Palmeiras e RB Bragantino decidem nesta terça-feira (26/8), às 21h, no Allianz Parque, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo de ida, em Bragança Paulista, terminou empatado em 1 a 1. Assim, quem vencer no embate da volta se sagra o grande campeão da categoria. Contudo, se o confronto voltar a ter uma igualdade no placar, a definição de quem fica com a taça será decidido nos pênaltis.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras foi o líder da primeira fase com 14 vitórias, três empates e duas derrotas. Além disso, marcou 44 gols e sofreu 21. Defendendo o título, o Alviverde se impôs no mata-mata ao vencer o Juventude por 3 a 1, nas quartas de final e o Cruzeiro por 2 a 1, em jogo muito disputado. Agora, a equipe comandada por Lucas Andrade vai em busca do bicampeonato e ficar novamente o caneco. Para isso, as apostas estão na dupla de ataque formada por Erick Belé e Riquelme Fillipi, que juntos somam 17 gols na competição.

Como chega o RB Bragantino

O Massa Bruta vem fazendo grande campanha na competição. Afinal, na primeira fase, terminou na segunda colocação, com 12 vitórias, seis empates e uma única derrota. Além disso, marcou 34 gols e sofreu apenas 13. Já nas quartas de final despachou o Fortaleza, ao vencer por 3 a 2. Por fim, na semifinal, não tomou conhecimento do Athletico Paranaense e goleou por 5 a 1. Seu grande destaque é o atacante Yuri Leles, que já soma oito gols no torneio. Assim, o RB Bragantino encara o atual campeão para conseguir levantar a taça da categoria pela primeira vez em sua história.

PALMEIRAS X RB BRAGANTINO

Jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 26/08/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e André Lucas; Coutinho, Fabio e Erick Belé; Sorriso, Heittor e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

RB BRAGANTINO: Gustavo Reis; Vinicius Lago, Sergio Palacios, Kevyn e João Lucas; Cauê, Yuri Leles e Lima; Luis Gustavo, Gabriel Lopes e Filipinho. Técnico: Fernando Oliveira.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.