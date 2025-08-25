Palmeiras vence o Sport e se mantém na briga pela liderança do Brasileirão

Palmeiras vence o Sport e se mantém na briga pela liderança do BrasileirãoFlaco López marca duas vezes e Gustavo Gómez completa o placar; Sport quebra sequência invicta e segue na lanterna
O Palmeiras fez o dever de casa e venceu o lanterna Sport por 3 a 0, nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão. Flaco López marcou duas vezes após duas assistências de Vitor Roque, e Gustavo Gómez completou a vitória no Allianz Parque.
Dessa maneira, o Palmeiras chegou a 42 pontos e segue na briga pela liderança do Brasileirão. O time abriu um de vantagem para o Cruzeiro, terceiro colocado, e está somente com um a menos que o líder Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro ainda vai entrar em campo nesta rodada e pode ampliar a diferença.
Por outro lado, o Sport segue com a pior campanha deste Brasileirão e está na lanterna com somente 10 pontos. Além disso, a derrota nesta segunda-feira encerrou uma sequência de cinco jogos de invencibilidade do Leão, mesmo estando nove pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.
O jogo
O Sport deu o susto logo aos dois minutos, quando Zé Lucas arriscou uma finalização no estilo “escorpião”. Mas, o Palmeiras respondeu e começou a criar oportunidades. Dessa forma, aos 14 minutos, Flaco López abriu o placar após passe de Vitor Roque. O Verdão seguiu pressionando e perdeu chances claras com Flaco, Murilo, Felipe Anderson e Roque. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Sport ainda tentou reagir com Matheusinho e Lucas Lima, mas as equipes foram para o intervalo com 1 a 0 no placar.
Na segunda etapa, o cenário foi parecido. O Sport começou pressionando em busca do empate, mas o Palmeiras encaminhou rapidamente a vitória. Em nova assistência de Vitor Roque, Flaco López ganhou no alto e ampliou a vantagem para o Verdão aos 10 minutos. O Leão da Ilha sentiu o gol e os donos da casa aproveitaram. Aos 13, Gustavo Gómez anotou o terceiro de cabeça após uma bela jogada ensaiada no escanteio.
PALMEIRAS 3×0 SPORT
Campeonato Brasileiro – 21ª rodada
Data-Hora: 25/8/2025 (segunda-feira), às 19h (de Brasília).
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP).
PALMEIRAS: Weverton; Khellven (Giay, 38’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté, 45’/2ºT); Emi Martínez, Lucas Evangelista (Allan, 38’/2ºT), Felipe Anderson (Ramón Sosa, 22’/2ºT) e Maurício (Facundo Torres, 22’/2ºT); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson (Aderlan, 14’/2ºT); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto, 14’/2ºT) e Lucas Lima (Romarinho, 37’/2ºT); Léo Pereira (Chrystian Barletta, 46’/2ºT), Matheusinho e Pablo (Ignacio Ramírez, 14’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.
Gols: Flaco López, 14’/1ºT (1-0); Flaco López, 10’/2ºT (2-0); Gustavo Gómez, 13’/2ºT (3-0).
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG).
Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC).
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Cartões amarelos: Kevyson, Pedro Augusto (SPT).
