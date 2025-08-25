Palmeiras inicia semana otimista com a contratação de Andreas Pereira

Verdão avançou nas negociações com o Fulham durante o fim de semana. Volante é sonho antigo do clube

A proposta atual é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,5 milhões), metade do valor oferecido em janeiro. A diferença se explica. Afinal, Andreas tem apenas um ano de contrato restante e já não faz parte dos planos do time inglês, sem perspectiva de renovação.

O Palmeiras inicia a semana otimista para confirmar a contratação de Andreas Pereira, do Fulham. As conversas avançaram no fim de semana e estão próximas de um desfecho positivo para o clube alviverde.

O Palmeiras, que já havia alinhado as bases salariais com o estafe do jogador no início do ano, agora discute com o Fulham o modelo de pagamento. As divergências estão no número de parcelas, mas os dois lados entendem que esse detalhe não deve impedir o acordo.

O meia sequer foi relacionado para a partida de domingo contra o Manchester United, pela Premier League, sinalizando que sua saída está próxima. Fenerbahçe (Turquia) e Olympique de Marselha (França) também sondaram a situação, mas o Palmeiras largou na frente e hoje lidera a disputa.

Com passagens por Manchester United, Granada, Valencia, Lazio e Flamengo, Andreas Pereira vê no retorno ao futebol brasileiro uma chance de se consolidar e buscar espaço na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Para o Palmeiras, a chegada do meia representa a reposição imediata de Richard Ríos, negociado recentemente com o Benfica. Caso o acerto aconteça, Andreas será a 12ª contratação da temporada, juntando-se a nomes como Carlos Miguel, Bruno Fuchs, Micael, Khellven, Jefté, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.