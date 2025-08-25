Osmar Stabile vence eleição com folga e é o novo presidente do Corinthians

O Corinthians tem um novo presidente eleito para o seu comando. O nome dele é Osmar Stabile, que já era o presidente interino. A eleição indireta, aliás, ocorreu na noite desta segunda-feira (25), na sede do clube. Stabile recebeu um total de 199 votos dos conselheiros do clube. Ele, portanto, venceu a disputa com uma enorme e expressiva vantagem sobre os rivais. O novo mandato do dirigente vai até o final do ano de 2026.

A vitória de Stabile, de fato, foi bastante expressiva e contundente. O novo presidente recebeu um total de 199 votos dos conselheiros. O segundo colocado na disputa, Antonio Roque Citadini, teve apenas 50 votos. Já o terceiro e último candidato, André Castro, somou somente 14 votos. A eleição do Conselho, contudo, teve ainda um voto em branco.