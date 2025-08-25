Olympique de Marselha tenta a contratação de Ceballos, do Real Madrid

Volante perde espaço com a camisa merengue sob a batuta do técnico Xabi Alonso e abre a possibilidade para uma transferência nesta janela

Atualmente, o jogador está na reserva da equipe do técnico Xabi Alonso e tem entrado apenas após os 40 minutos do segundo tempo. Isso aconteceu nas duas primeiras rodadas da La Liga.

O Olympique de Marselha tenta a contratação do volante espanhol Dani Ceballos, do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol “As”, a negociação deve girar em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95,6 milhões).

Na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o meio-campista saiu do banco em quatro oportunidades. Por outro lado, ficou de fora na estreia contra o Al-Hilal e na eliminação para o PSG, com uma goleada por 4 a 0, na semifinal.

Nesse sentido, contratado em 2017, Ceballos também atuou com a camisa do Arsenal nas temporadas 2019/2020 e 2020/2021. Na ocasião, estava emprestado aos Gunners.

Por fim, o jogador soma 194 jogos, sete gols e 16 assistências com a camisa do Real Madrid. Ele ergueu a taça do Mundial quatro vezes, assim como ganhou três Champions League, duas edições do Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Uefa, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.