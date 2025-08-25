Liverpool vence o Newcastle com gol de jovem no apagar das luzes

Em uma grande partida no St. James’ Park, o Liverpool venceu o Newcastle no apagar das luzes, por 3 a 2, nesta segunda-feira (25), na partida de encerramento da 2ª rodada da Premier League. Gravenberch e Ekitiké, um em cada tempo, abriram uma boa vantagem para os Reds. No entanto, mesmo com a expulsão de Gordon na reta final da primeira etapa por uma entrada dura em Van Dijk, os donos da casa buscaram o empate com gols de Bruno Guimarães e Osula. Porém, nos acréscimos, Ngumoha, de apenas 16 anos, marcou seu primeiro gol oficial e confirmou a vitória fora de casa.

Apesar do desempenho heroico diante do atual campeão, o Newcastle teve uma derrota em casa e segue sem vencer na Premier League. Além disso, o clube tem outro motivo para lamentar. Convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira nesta segunda-feira, Joelinton teve uma lesão durante a partida e foi às lágrimas ao deixar o gramado.

Com o resultado, o Liverpool manteve os 100% de aproveitamento e briga com Arsenal e Tottenham pela liderança isolada da Premier League. Os três clubes foram os únicos que venceram as duas primeiras rodadas e aparecem com seis pontos na parte de cima da tabela. Por outro lado, o Newcastle chegou ao segundo jogo sem vitória e tem somente um ponto em duas rodadas. Assim, o time caiu para a 15ª posição.

Newcastle x Liverpool

O Newcastle dominou boa parte do primeiro tempo, mas acabou castigado pela falta de sorte. Em casa, a equipe criou mais chances e exigiu boas defesas de Alisson, enquanto o Liverpool pouco ameaçava. Porém, foi o time visitante que abriu o placar. Aos 34 minutos, Gravenberch acertou um chute preciso de fora da área. Pouco depois, a situação do Newcastle piorou. Gordon fez falta dura em Van Dijk, recebeu inicialmente o cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, acabou expulso.

Na volta do intervalo, o pior cenário aconteceu para o Newcastle. Isto porque logo no primeiro minuto o atacante Ekitiké fez uma boa tabela com Gakpo e finalizou rasteiro para ampliar a vantagem do Liverpool. No entanto, mesmo perdendo três jogadores por lesão e atuando a segunda etapa toda com um a menos, o Newcastle conseguiu brigar e se manter na partida. Aos 10 minutos, Bruno Guimarães ganhou a disputa pelo alto com Kerkez e diminuiu a vantagem. Além disso, aos 41 minutos, Osula aproveitou uma sobra de bola na área e confirmou o empate. Porém, no apagar da luzes, Ngumoha, de apenas 16 anos, completou uma bela jogada coletiva e confirmou a vitória fora de casa.