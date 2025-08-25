Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leitura labial flagra xingamentos de Rodrygo após saída em vitória do Real Madrid; vídeo

No banco de reservas, o brasileiro não escondeu a insatisfação pela substituição durante o triunfo por 3 a 0 sobre o Real Oviedo na LaLiga
Rodrygo protagonizou um episódio polêmico ao ser sacado por Xabi Alonso na etapa final da vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Real Oviedo, na tarde do último domingo (24), pela LaLiga. Isso porque a substituição por Vini Jr., aos 63 minutos, foi o estopim para uma sequência de gestos e xingamentos traduzidos por Velloso, especialista em leitura labial, do banco de reservas.

Visivelmente descontente com a substituição, o atacante desabafou em tom de revolta entre Éder Militão e Alaba no banco de reservas. “P… que pariu, vai se f…., tudo jogo isso ai. Vai tomar no c…”, narrou Velloso. O brasileiro ainda jogou o colete de aquecimento no assento à frente.

O descontentamento ocorre em meio à incerteza de sua permanência no clube. Titular na vitória com autoridade por 3 a 0 sobre o Oviedo, com gols de Mbappé e um de Vini, o atacante sequer esteve em campo na estreia da equipe na LaLiga 2025/26.

