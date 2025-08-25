Leitura labial flagra xingamentos de Rodrygo após saída em vitória do Real Madrid; vídeo

No banco de reservas, o brasileiro não escondeu a insatisfação pela substituição durante o triunfo por 3 a 0 sobre o Real Oviedo na LaLiga

Rodrygo protagonizou um episódio polêmico ao ser sacado por Xabi Alonso na etapa final da vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Real Oviedo, na tarde do último domingo (24), pela LaLiga. Isso porque a substituição por Vini Jr., aos 63 minutos, foi o estopim para uma sequência de gestos e xingamentos traduzidos por Velloso, especialista em leitura labial, do banco de reservas.

Visivelmente descontente com a substituição, o atacante desabafou em tom de revolta entre Éder Militão e Alaba no banco de reservas. “P… que pariu, vai se f…., tudo jogo isso ai. Vai tomar no c…”, narrou Velloso. O brasileiro ainda jogou o colete de aquecimento no assento à frente.