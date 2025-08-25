Jogos de Lyon e Crystal Palace são marcados por protestos contra Textor: ‘Vigarista’ e ‘palhaço’

Bandeiras contra Textor chamam a atenção em duas partidas na Europa, assim como 'cânticos ofensivos' que paralisaram jogo na França

O Lyon, da França, e o Crystal Palace, da Inglaterra, entraram em campo neste final de semana e uma curiosidade tomou conta das arquibancadas. Afinal, John Textor foi alvo de protestos dos torcedores com faixas e bandeiras que o chamaram de “palhaço” e “vigarista”.

No último sábado (23), a partida entre Lyon e Metz foi marcada por cânticos ofensivos da torcida do time da casa contra o norte-americano. Assim, no dia seguinte, o jogo entre Crystal Palace e Nottingham Forest também contou com protestos contra o empresário.

Vale lembrar que Textor renunciou à presidência do clube francês em junho. O movimento aconteceu em meio à busca do OL de permanecer na primeira divisão do campeonato nacional, algo que se concretizou mesmo com os problemas financeiros.

Atualmente, o americano vive um imbróglio com a Eagle Football Holding, conglomerado multiclubes do qual faz parte a SAF do Botafogo. O árbitro Eric Wattelier interrompeu o jogo contra o Metz, quando o placar estava 2 a 0 para o time da casa, por alguns minutos. O sistema de som do Groupama Stadium pediu na sequência a paralisação de “cânticos ofensivos” e exibiu uma mensagem nos telões.

“(John Textor) é o vigarista de um sistema sem salvaguardas. Não à multipropriedade””, trecho de uma faixa da torcida do Lyon contra o empresário.