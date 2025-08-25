João Victor entende poucas chances no Flamengo: ‘Não preciso ter pressa’

Zagueiro de 18 anos só atuou em seis partidas sob o comando de Filipe Luís e acredita que descer para o sub-20 é uma saída: 'Tenho que jogar' / Crédito: Jogada 10

Jovem zagueiro do Flamengo, João Victor foi um dos jogadores que deixou o profissional e foi ao sub-20 para jogar contra o Barcelona, pela Copa Intercontinental da categoria, no último sábado. Após o duelo, o atleta, de 18 anos, comentou sobre as poucas oportunidades na equipe principal do técnico Filipe Luís. “Respeito a decisão dele, que tem um grande elenco hoje. Ali como zagueiros tem Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton. A gente está falando de jogador de seleção brasileira. E eu estou com 18 anos, tem muita coisa ainda para acontecer. Estou no início da carreira, não preciso ter pressa. Até porque, se ele me coloca no jogo e eu erro, tenho que ter consciência das coisas. Eu vou treinar para no momento certo as coisas acontecerem”, disse o jovem zagueiro.