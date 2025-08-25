Jardim contará com reforços para o duelo contra o Atlético, na Copa do Brasil

Treinador planeja contar com presenças de Luis Sinisterra e Marquinhos para o jogo decisivo na Arena MRV, na quarta / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro jogou no sábado pelo Brasileirão, venceu o Internacional e assumiu o segundo lugar até a partida do Palmeiras, que ainda pode recuperar a posição. Agora, porém, o foco está na Copa do Brasil, com clássico contra o Atlético-MG, na Arena MRV, nesta quarta-feira (27). O técnico Leonardo Jardim já projeta o confronto decisivo. Como o adversário utiliza grama sintética, o Cruzeiro treina em campo do mesmo tipo para chegar adaptado ao jogo. Além disso, Jardim contará com novidades no ataque: Luis Sinisterra e Marquinhos. O colombiano desembarcou em Belo Horizonte e no último fim de semana realizou a primeira atividade com os novos companheiros. Já inscrito no BID, está regularizado para estrear. Devido a lesões, não joga desde maio, quando terminou a temporada europeia defendendo o Bournemouth.