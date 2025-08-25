Internacional inicia semana decisiva para Roger com a missão de aparar rusgas

A diretoria do Colorado publicamente indica que mantém o respaldo ao trabalho da atual comissão técnica. Contudo, internamente estipulou um prazo para apresentar uma reação no Campeonato Brasileiro. No caso, os duelos contra o Cruzeiro e o Fortaleza.

O cenário para o técnico Roger Machado no Internacional se tornou mais adverso com a derrota para o Cruzeiro, a quarta consecutiva na temporada e a segunda no Brasileirão, no último sábado (23). O momento negativo influencia até mesmo o relacionamento entre os atletas, já que alguns se desentenderam no vestiário após o revés no Mineirão. Assim, houve a necessidade da intervenção do diretor esportivo, D’Alessandro para apaziguar os ânimos.

Os gaúchos não tiveram êxito em demonstrar uma evolução no desempenho contra a Raposa e sua última chance será contra o Leão do Pici. O embate, aliás, ocorrerá no próximo domingo (31), no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Roger corre risco de demissão no Internacional

Por isso, a semana se caracteriza como decisiva para definir pela continuidade ou não de Roger Machado no comando. Deste modo, a semana começa com a necessidade de intervenções e, assim, corrigir algumas carências que o time apresenta. A partida contra o Fortaleza será o último antes da paralisação dos compromissos para a data Fifa de setembro. O prazo estabelecido pelo Internacional é estratégico. Afinal, caso o treinador não cumpra a expectativa e a decisão seja pela mudança de comando, o novo profissional terá tempo hábil para se ambientar e promover as mudanças, segundo sua metodologia.

A situação é vista como favorável para os gaúchos terem êxito em engatar uma reação, já que focará apenas no Campeonato Brasileiro. Além disso, passa a ter um período maior para treinamentos e descanso dos atletas. No atual cenário, o Inter se encontra na 12ª colocação, mas com uma vantagem curta para a zona de rebaixamento, apenas cinco pontos.