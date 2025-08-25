Inter de Milão estreia no Italiano com goleada sobre o Torino

Time vence por 5 a 0 no Giuseppe Meazza e assume a liderança da Serie A pelo saldo de gols ao fim desta 1ª rodada

A Inter de Milão está de volta ao Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (25), o time não tomou conhecimento do Torino e goleou os adversários por 5 a 0, no Giuseppe Meazza, na partida de encerramento da 1ª rodada da Serie A. Marcus Thuram, duas vezes, Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny marcaram os gols da vitória.

LEIA MAIS: Atacante do Manchester United perto de reforçar o Napoli