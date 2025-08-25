Inter de Milão estreia no Italiano com goleada sobre o Torino

Inter de Milão estreia no Italiano com goleada sobre o TorinoTime vence por 5 a 0 no Giuseppe Meazza e assume a liderança da Serie A pelo saldo de gols ao fim desta 1ª rodada
A Inter de Milão está de volta ao Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (25), o time não tomou conhecimento do Torino e goleou os adversários por 5 a 0, no Giuseppe Meazza, na partida de encerramento da 1ª rodada da Serie A. Marcus Thuram, duas vezes, Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny marcaram os gols da vitória.
Dessa maneira, a Inter de Milão encerra a 1ª rodada na liderança do Campeonato Italiano, com os mesmos três pontos de Napoli, Como, Juventus, Cremonese e Roma, que também venceram seus compromissos em suas estreias. Porém, a Inter leva vantagem no saldo de gols e assume a ponta da tabela.
Por outro lado, o Torino foi facilmente dominado pela Inter e encerrou esta 1ª rodada na lanterna do Italiano, com saldo de -5 gols.
