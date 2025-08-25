Guga abre o jogo sobre renovação com Fluminense

Lateral-direito, que tem contrato com o Tricolor até o fim de 2025, foi anunciado em dezembro de 2022 após passagem pelo Atlético

“Estamos conversando com o presidente e o meu empresário”, disse na zona mista após a derrota para o Bragantino”, disse.

Guga é um dos jogadores importantes nas últimas temporadas pelo Fluminense . O jogador chegou ao Tricolor para a temporada 2023 e participou das conquistas do Campeonato Carioca, Libertadores e Recopa. Com contrato até o fim de 2025, o lateral-direito comentou sobre a renovação com o clube carioca.

Comprado junto ao Atlético-MG por 2,5 milhões de euros, Guga foi anunciado pelo Fluminense em dezembro de 2022. Desde então, o lateral-direito acumula 97 jogos, dois gols e oito assistências.

Guga disputa constantemente a titularidade com Samuel Xavier na lateral direita. Contudo, o camisa 23 apresenta oscilações em algumas partidas, apesar de ter atuações consistentes em determinados jogos. Ele foi bem durante o Mundial de Clubes, mas falhou em dos gols na derrota para o Massa Bruta, pelo Brasileirão.

Com Guga à disposição de Renato Gaúcho, o Fluminense foca agora na Copa do Brasil. Os tricolores iniciam o duelo contra o Bahia, pelas quartas de final, nesta quinta-feira (28), às 19h30, na Fonte Nova. No fim de semana, o time carioca vai encarar o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.