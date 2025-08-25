Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em alta no Palmeiras, Roque pede companheiro na seleção argentina

Dupla brilhou mais uma vez na vitória alviverde contra o Sport e vive a expectativa pela convocação do atacante argentino
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Palmeiras manteve a boa sequência no Campeonato Brasileiro e a briga pela parte de cima da tabela. Na noite desta segunda-feira (25), o Verdão bateu o Sport por 3 a 0 e se manteve na vice-liderança, com 42 pontos.

Em mais uma partida, a dupla de ataque chamou a atenção. Flaco López e Vitor Roque, que já ficaram conhecidos como “Flaco-Roque”, brilharam mais uma vez. O argentino marcou dois gols, que tiveram assistência do brasileiro. Roque destacou a parceria em prol do time e também pediu uma chance ao companheiro em sua seleção.

“Agradecer a Deus pela oportunidade, feliz pela vitória, pelas assistências e estou feliz. O importante é ajudar o Palmeiras, estava falando com ele aí, tinha que ser convocado para a seleção (argentina). Merece muito, tinha que ser para a brasileira”, brincou.

Flaco López, que marcou cinco gols nos últimos cinco jogos, vive momentos de expectativa. O atacante está na pré-lista de Lionel Scaloni para os últimos jogos da Argentina nas Eliminatórias da Copa. O jogador não esconde a apreensão e falou que estava devendo gols ao seu companheiro de ataque.

“Semana movimentada para mim, esperando, se Deus quiser se não for agora, vai ser em algum momento. Trabalhar e dar o melhor. Estou devendo dois gols para o Roque”, afirmou.

Palmeiras

