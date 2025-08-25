Em alta no Palmeiras, Roque pede companheiro na seleção argentina

Dupla brilhou mais uma vez na vitória alviverde contra o Sport e vive a expectativa pela convocação do atacante argentino / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras manteve a boa sequência no Campeonato Brasileiro e a briga pela parte de cima da tabela. Na noite desta segunda-feira (25), o Verdão bateu o Sport por 3 a 0 e se manteve na vice-liderança, com 42 pontos. Em mais uma partida, a dupla de ataque chamou a atenção. Flaco López e Vitor Roque, que já ficaram conhecidos como “Flaco-Roque”, brilharam mais uma vez. O argentino marcou dois gols, que tiveram assistência do brasileiro. Roque destacou a parceria em prol do time e também pediu uma chance ao companheiro em sua seleção.