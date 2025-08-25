Diniz fala sobre interesse do Vasco em Nino, do Zenit: ‘Difícil vir para algum time do Brasil’

Vale lembrar que o clube russo recusou propostas do Cruz-Maltino e do Fluminense pelo zagueiro, que tem interesse em voltar para o Brasil. Assim, o Zenit não pretende liberar um jogador, que é titular.

O Vasco segue ativo no mercado na busca por reforçar seu elenco. Contudo, o técnico Fernando Diniz, na coletiva após o revés para o Corinthians por 3 a 2, praticamente jogou a toalha sobre a contratação de Nino, do Zenit da Rússia. De acordo com o comandante cruz-maltino, é muito difícil o defensor voltar ao futebol brasileiro neste momento da temporada.

“Acho difícil o Nino vir para algum time do Brasil. Era um desejo meu. Não sou um treinador de indicar muitos jogadores. Acho que é muito difícil acertar em contratações. Os nomes vão sendo mapeados e vou avaliando junto de um conjunto de pessoas no Vasco. Mas o Nino é uma indicação pessoal minha. É um jogador que conheço e tenho condições de saber o que ele pode entregar, o Robert Renan também. É uma indicação que participei. E mais um ou outro. O resto a gente vai buscando, a gente está mapeando”, disse.

“Só que os jogadores que eu quero, o Flamengo quer, o Fluminense quer, o Palmeiras quer. E a gente não tem o dinheiro para contratar. O jogador que a gente tem condição de trazer dá mais trabalho. A gente precisa mapear bem, pegar informação, ver jogo. Tem chance de errar e acertar. Contratar não é uma coisa fácil quando não tem dinheiro. Com dinheiro, vai com mais segurança, em jogador com idade boa e serviço prestado. Tem mais chance de acertar. Procuro ser muito criterioso na hora de contratar para aumentar a chance de acerto”, completou.

Nome no radar

Sem Nino e com a chegada de Robert Renan, o Cruz-Maltino tenta a contratação de Nathan Silva, zagueiro ex-Atlético-MG, que atua no Pumas, do México. Por outro lado, o nome de Joaquim, do Tigres, também do futebol mexicano, perdeu força, já que o defensor sofreu um choque de cabeça neste fim de semana e foi para o hospital.