Depay curte fim de semana com Maísa e faz show com MC Hariel em São Paulo

Depay curte fim de semana com Maísa e faz show com MC Hariel em São PauloEnquanto segue em tratamento da lesão na coxa, o camisa 10 vive clima incerto sobre futuro no Corinthians
Memphis Depay não esteve em campo neste final de semana, mas se apresentou para outro público em um cenário igualmente abarrotado. Rapper nas horas vagas, o camisa 10 do Corinthians dividiu palco com MC Hariel na noite do último sábado (23), em Guarulhos, São Paulo. Ele inclusive aproveitou a presença massiva da torcida corintiana para cantar “Peita do Coringão” e arriscar rimas em português também voltadas ao clube.
Em fevereiro, a dupla lançou o EP “Falando com as favelas” e dedicou uma das quatro faixas ao time do Parque São Jorge. A parceria deixou o estúdio e ganhou o palco nesse final de semana, aproximando ainda mais o jogador da identidade popular do clube.
O camisa 10 ainda marcou presença na “Festa do João”, em São Paulo, no mesmo fim de semana. A presença no evento, aliás, o colocou de volta aos tabloides de fofoca por um possível affair com Maísa. Isso porque os dois chegaram juntos ao local, mas, de acordo com atriz, “são apenas bons amigos”.
Memphis Depay no show do MC Hariel.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags