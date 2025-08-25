Depay curte fim de semana com Maísa e faz show com MC Hariel em São Paulo

Memphis Depay não esteve em campo neste final de semana, mas se apresentou para outro público em um cenário igualmente abarrotado. Rapper nas horas vagas, o camisa 10 do Corinthians dividiu palco com MC Hariel na noite do último sábado (23), em Guarulhos, São Paulo. Ele inclusive aproveitou a presença massiva da torcida corintiana para cantar “Peita do Coringão” e arriscar rimas em português também voltadas ao clube.

Em fevereiro, a dupla lançou o EP “Falando com as favelas” e dedicou uma das quatro faixas ao time do Parque São Jorge. A parceria deixou o estúdio e ganhou o palco nesse final de semana, aproximando ainda mais o jogador da identidade popular do clube.