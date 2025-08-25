Conselho do Corinthians define nesta segunda o novo presidente até 2026

Três nomes estão na disputa: Osmar Stabile, atual presidente interino desde o afastamento de Melo, em 26 de maio; Roque Citadini, conselheiro vitalício e vice-presidente na gestão de Alberto Dualib, entre 2001 e 2004 e André Castro, gestor de investimentos e conselheiro em seu segundo mandato.

O Conselho Deliberativo do Corinthians realiza nesta segunda-feira (25/8) a eleição indireta que definirá o presidente responsável por conduzir o clube até o fim de 2026, completando o mandato de Augusto Melo, afastado e posteriormente destituído após processo de impeachment confirmado no último dia 9.

Ao todo, 299 conselheiros têm direito a voto: os 200 trienais do mandato 2024-2026 e os 99 vitalícios. Se for eleito, Stabile seguirá no comando do clube com Armando Mendonça como vice. Caso não vença, voltará ao posto de primeiro vice-presidente, enquanto Armando permanecerá como segundo vice.

Eleição também define vice do Conselho do Corinthians

Além da escolha do presidente do clube, a reunião do Conselho Deliberativo também votará a eleição de um novo vice-presidente do órgão, cargo que está vago desde a renúncia de Roberson Medeiros.

A função tem peso nos bastidores, já que o vice do Conselho acumula também a presidência da Comissão de Ética. Estão na disputa:Leonardo Fogaça Pantaleão; Peterson Ruan Aitello Do Couto Ramos e Rodrigo Vicente Bittar.

Aliás, a expectativa é de um encontro tenso no Parque São Jorge. Muito por conta do cenário político turbulento vivido pelo Corinthians desde a saída de Augusto Melo.