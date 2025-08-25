Comentarista de arbitragem discorda de pênalti marcado para o Botafogo

Sálvio Spinola, da ESPN, aponta erro em marcação a favor do Glorioso em partida diante do Juventude, no Jaconi

O Juventude vencia por 1 a 0 quando ele assinalou o pênalti convertido por Alex Telles, que empatou o jogo no Alfredo Jaconi. Para o comentarista de arbitragem Sálvio Spínola, o juiz errou na marcação do lance sofrido pelo atacante Arthur Cabral.

O Botafogo venceu o Juventude e quebrou um tabu de quase 30 anos diante do adversário. No entanto, a arbitragem voltou a ser pauta e influenciou no primeiro tempo, quando marcou uma penalidade máxima a favor do Alvinegro. O árbitro da partida foi Flávio Rodrigues de Souza.

O Botafogo, porém, não se importou com a polêmica e reagiu no segundo tempo. O atacante espanhol Chris Ramos marcou duas vezes e garantiu a vitória, mantendo vivo o sonho do Alvinegro de conquistar o Brasileirão. O time ocupa o quinto lugar na tabela, com 32 pontos. Já o Flamengo lidera com 43 e ainda joga na rodada. O Cruzeiro aparece em segundo, com 41, enquanto o Palmeiras, que também entra em campo nesta segunda-feira (25), soma 39 pontos e está em terceiro.

Agora, sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo vira a chave e encara o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece no dia 27, em São Januário, e a volta será no Nilton Santos, na próxima semana.

