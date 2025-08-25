Com apenas sete jogos, Ramón Díaz deixa o comando do Olimpia

Foi o primeiro trabalho do técnico argentino desde que saiu do Corinthians / Crédito: Jogada 10

O primeiro trabalho do técnico Ramón Díaz após sua saída do Corinthians durou por apenas sete jogos. De acordo com múltiplas fontes como o diário paraguaio ‘ABC’ e o jornalista argentino César Luis Merlo, o treinador de 65 anos entregou seu cargo no clube de Assunção. Nome esse que é o terceiro a deixar o comando do Franjeado desde o início da temporada. No curto espaço de tempo que dirigiu o Olimpia, Ramón Díaz não conseguiu reverter a sequência negativa que passa o clube na temporada. Como exemplo disso, o aproveitamento foi de duas vitórias, dois empates e três derrotas. Dentre elas, a mais marcante foi diante do Cerro Porteño, no maior clássico do país, em partida onde chegou a abrir 2 a 0 no marcador.