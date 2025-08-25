Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com ‘carrinho’ na ESPN, Globo fecha com NFL para grade da GE TV; veja pacote completo

Emissora carioca ainda garantiu o direito de transmitir o Super Bowl em acordo para transmissão multiplataforma
Autor Jogada 10
O mercado esportivo brasileiro vive dias agitados desde que o projeto digital da Globo tornou-se público. Agora, a emissora carioca está em vias de oficializar um acordo histórico com a NFL — com direitos multiplataforma, desde a TV aberta ao canal no Youtube. Movimento este, aliás, que de certa forma enfraquece a concorrente ESPN.

No pacote acordado com a NFL, a emissora garantiu direitos de exibição do Super Bowl 2026, em fevereiro, e da segunda edição de uma partida oficial da Liga no Brasil. O confronto Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers está marcado para 05 de setembro, novamente na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ainda segundo Marcelo Rizzo, do Estadão, a negociação também retirou parte dos direitos da ESPN — tradicional casa do futebol americano no Brasil. Isso porque o novo arranjo concedeu à Globo dois jogos aos domingos, além do Sunday Night Football. Já o canal paulista manterá, junto ao Dinsey+, o Monday Night Football e duelos semanais.

Competições garantidas no GE TV

Apesar de ter sua estreia agendada para o dia 04 de setembro, o projeto já nasce robusto. Isso porque a emissora já havia confirmado transmissões dos principais torneios do calendário nacional em sua grade. Até porque a ideia visa concorrer diretamente com a CazéTV — já consagrada no meio digital.

O canal se lançará oficialmente ao mercado na partida entre Brasil e Chile, no dia 04 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Na sequência, seguirá sua programação com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Para bancar a empreitada, a Globo iniciou a venda de cotas de patrocínio, que variam entre R$ 15 milhões e R$ 40 milhões. O objetivo, para além da CazéTV, visa disputar de igual para igual o bolo publicitário que hoje também alimenta canais independentes.

Time convocado

O Grupo Globo trabalhou com dois objetivos de base: nomes conhecidos e um time independente do já consagrado na TV. Por isso, apostou alto em nomes como Jorge Iggor, Bruno Formiga, Mariana Spinelli e Luana Maluf nesta janela.

Exceção à regra número dois mencionada acima, o apresentador Fred Bruno surge ”com a braçadeira” e também integrará o time digital. André Balada, Sofia Miranda e Jordana Araújo fecham o timaço.

Clássico no streaming esportivo

A chegada do GE TV coloca pressão sobre o time consagrado da CazéTV, que passa a ter um concorrente em potencial no meio digital. Isso porque a Globo aposta firme em bons resultados a partir de sua força multiplataforma, alcance televisivo e tradição jornalística.

O canal que leva alcunha de Casimiro Miguel no nome, porém, se sustenta na fidelidade do público e números simbólicos para manter sua força no mercado.

 

