Com ‘carrinho’ na ESPN, Globo fecha com NFL para grade da GE TV; veja pacote completo

O mercado esportivo brasileiro vive dias agitados desde que o projeto digital da Globo tornou-se público. Agora, a emissora carioca está em vias de oficializar um acordo histórico com a NFL — com direitos multiplataforma, desde a TV aberta ao canal no Youtube. Movimento este, aliás, que de certa forma enfraquece a concorrente ESPN. No pacote acordado com a NFL, a emissora garantiu direitos de exibição do Super Bowl 2026, em fevereiro, e da segunda edição de uma partida oficial da Liga no Brasil. O confronto Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers está marcado para 05 de setembro, novamente na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ainda segundo Marcelo Rizzo, do Estadão, a negociação também retirou parte dos direitos da ESPN — tradicional casa do futebol americano no Brasil. Isso porque o novo arranjo concedeu à Globo dois jogos aos domingos, além do Sunday Night Football. Já o canal paulista manterá, junto ao Dinsey+, o Monday Night Football e duelos semanais. Competições garantidas no GE TV Apesar de ter sua estreia agendada para o dia 04 de setembro, o projeto já nasce robusto. Isso porque a emissora já havia confirmado transmissões dos principais torneios do calendário nacional em sua grade. Até porque a ideia visa concorrer diretamente com a CazéTV — já consagrada no meio digital. O canal se lançará oficialmente ao mercado na partida entre Brasil e Chile, no dia 04 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Na sequência, seguirá sua programação com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Para bancar a empreitada, a Globo iniciou a venda de cotas de patrocínio, que variam entre R$ 15 milhões e R$ 40 milhões. O objetivo, para além da CazéTV, visa disputar de igual para igual o bolo publicitário que hoje também alimenta canais independentes.

Time convocado O Grupo Globo trabalhou com dois objetivos de base: nomes conhecidos e um time independente do já consagrado na TV. Por isso, apostou alto em nomes como Jorge Iggor, Bruno Formiga, Mariana Spinelli e Luana Maluf nesta janela. Exceção à regra número dois mencionada acima, o apresentador Fred Bruno surge ”com a braçadeira” e também integrará o time digital. André Balada, Sofia Miranda e Jordana Araújo fecham o timaço. Clássico no streaming esportivo A chegada do GE TV coloca pressão sobre o time consagrado da CazéTV, que passa a ter um concorrente em potencial no meio digital. Isso porque a Globo aposta firme em bons resultados a partir de sua força multiplataforma, alcance televisivo e tradição jornalística.