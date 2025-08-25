Campeão mundial, ídolo do Corinthians estará em ‘A Fazenda 17’ da Record

Emissora paulista aposta novamente em ex-jogador para elenco do reality show que estreia dia 15 de setembro, às 22h30, em TV aberta

O nome de Edílson surgiu em apuração do jornalista Léo Dias, que que também confirmou a seletiva do influenciador Gustavo Rocha — que reúne mais de 11,2 milhões de seguidores nas redes. Se confirmada, a participação compensará a negativa de Capetinha ao programa ainda em 2020, quando priorizou seu vínculo com a Band.

A 17ª edição de ‘A Fazenda’ contará com um nome de peso para o fã de futebol: o pentacampeão Edílson Capetinha. Campeão do Mundo com a Amarelinha em 2002 e ídolo do Corinthians , o ex-jogador é um dos 24 nomes confirmados por veículos especializados para o confinamento que se inicia no próximo mês, na tradicional sede da Record em Itapecerica da Serra, São Paulo.

Edílson participará de uma edição repleta de mudanças, com estreia às 22h30 do próximo dia 15 de setembro. Para se ter uma breve ideia, o reality não contará mais com a fase conhecida como “Paiol” e obrigará, portanto, que todos participantes iniciem a disputa simultaneamente.

Resumo sobre Edílson Capetinha

Edílson construiu carreira marcada por títulos, atuações de peso e poderio decisivo. Não à toa, defendeu clubes nacionais como Palmeiras, Flamengo, Vitória e Cruzeiro no decorrer de sua trajetória profissional. O auge, porém, veio com a camisa do Corinthians.

Teve papel fundamental no bicampeonato brasileiro do Corinthians, em 1998 e 1999, além de ter dividido protagonismo na campanha paulista do Mundial de Clubes em 2000.

Capetinha levava esse apelido por sua irreverência, por seus inúmeros dribles ousados e especialmente pelas provocações. Com passagens marcantes em clubes, também fez parte do elenco pentacampeão do mundo em 2002, sob o comando de Felipão.