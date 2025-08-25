Brasileirão: CBF marca jogos atrasados do Botafogo

Glorioso deve encontros com Mirassol e Grêmio, ambos ainda pelo primeiro turno da competição nacional / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira (25), as datas dos jogos que o Botafogo está devendo nesta edição do Campeonato Brasileiro (Mirassol e Grêmio, ambos pelo primeiro turno). A entidade encaixou, então, os jogos do Mais Tradicional em janelas reservadas à Copa Libertadores, torneio pelo qual o time se despediu na última semana. O Premiere transmite estes dois embates. O Alvinegro recebe o Mirassol no dia 17 de setembro, às 19h30, no Estádio Nilton Santos. O encontro fecha, assim, a 12ª rodada do Brasileirão. O time paulista é um rival novo. Afinal, disputa seu primeiro Brasileirão.