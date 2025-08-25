Botafogo tem novo nome para a zaga. Saiba mais detalhes!

O Botafogo, enfim, terá um novo zagueiro no plantel. Com as lesões de Bastos e Pantaleão, o clube foi, assim, ao mercado. Teve suas novelas e seus desacordos até chegar ao nome de Gabriel Bahia, xerife do Volta Redonda. Nesta segunda-feira (25), o Voltaço liberou o defensor para realizar exames no Espaço Lonier, se apresentar ao Mais Tradicional e ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti. Pouco depois desta autorização, ele esteve no CT do Glorioso.

Há cláusulas no contrato de empréstimo. Uma delas diz que, se Bahia jogar 1.000 minutos até o fim do Campeonato Carioca de 2026 (até onde expira o vínculo), o Botafogo terá que comprar o jogador por 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões), segundo o jornalista Venê Casagrande.