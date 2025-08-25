Botafogo recusa proposta de empréstimo de clube saudita por Léo Linck

Com a contratação de Neto e permanência de John, arqueiro vira terceira opção no gol alvinegro e interessa ao Al-Najma, da Arábia Saudita / Crédito: Jogada 10

Na reta final da janela de transferências, o Botafogo rejeitou uma proposta de empréstimo do Al-Najma SC pelo goleiro Léo Linck. Assim, o clube saudita apresentou uma oferta nos últimos dias e a tendência é que deva insistir na contratação nos próximos dias. A informação é do jornalista Venê Casagrande. Dessa forma, com a chegada de Neto, que foi titular diante do Juventude, o arqueiro virou a terceira opção na posição. Isso porque John chegou a negociar com o West Ham, da Inglaterra, mas declinou na última hora.