Atlético-MG oficializa a contratação do defensor Ruan Tressoldi

Antes no São Paulo, o atleta que pertence ao Sassuolo, da Itália, chega com contrato de uma temporada ao clube mineiro / Crédito: Jogada 10

A torcida do Atlético cobrou reforços e o clube atendeu. Nesta segunda-feira (25), oficializou a contratação do zagueiro Ruan Tressoldi. Há uma semana em Belo Horizonte, ele passou por exames médicos e assinou vínculo de empréstimo por uma temporada. No entanto, não poderá atuar na Copa do Brasil, pois já defendeu o São Paulo na competição. Aos 26 anos, Ruan chega emprestado pelo Sassuolo, da Itália. Antes disso, defendeu o São Paulo. Ao fim do contrato inicial, o Galo poderá exercer a opção de compra. Na atual janela de transferências, ele é o quarto reforço do clube, que já havia anunciado os atacantes Biel e Reinier, além do volante Alexsander.