Atacante do Palmeiras é acusado de trair a esposa

Mensagem íntimas vazadas relatam comportamento como se estivesse solteiro do jogador do Alviverde, mas com um casamento em vigor
O atacante Vitor Roque ganhou destaque ainda em seu início de passagem no Palmeiras por um episódio fora de campo. Isso porque ele é acusado de se envolver em casos extraconjugais. Tal atitude provocou o fim do seu casamento com a influenciadora Dayana Lins. Segundo mensagens expostas pelo portal “LeoDias”, o jogador se comporta como se estivesse solteiro ao cortejar mulheres, de forma explícita. Além de planejar encontros, enviar mensagens de caráter sexual e uma das suas prioridades era manter as trocas de mensagens em sigilo.

O atleta do Palmeiras agia com interesse em diversas mulheres, mesmo em um relacionamento. Desta forma, ele tinha cautela para evitar a exposição de suas traições.

“Confiando em você, garota! Te chamei no Instagram outra hora. Não uso muito aqui”, como frisou em uma das mensagens.

Até porque, Vitor Roque tentava manter a reputação de homem casado.

“Você tem que ficar em silêncio”, pediu o atacante em outra ocasião.

Alguns dos comentários tinham cunho sexual, inclusive até citava as genitálias

“Não é pequeno, é muito grande”, frisou o jogador.

Atacante do Palmeiras virou alvo de ação judicial

Pessoas que acompanharam o caso de perto relataram que a antiga esposa Dayana Lins descobriu os casos extraconjugais e coletou diversas dessas mensagens. Afinal, o seu plano era ter provas para dar início a um novo processo na Justiça. A prioridade da ex-companheira era cancelar o pacto antenupcial, um acordo feito por noivos ou futuros cônjuges para determinar o regime de bens e outras questões patrimoniais que vigorarão no casamento.

Apesar disso, o caráter das mensagens do atacante do Palmeiras em suas traições virtuais foi um dos pontos que deu maior repercussão. A mãe do jogador tentou apaziguar a situação ao utilizar mensagens religiosas para confortar Dayana. Além disso, tentou convencer Dayana a não expor os casos extraconjugais.

“Day, agora nós temos que orar! Olha, Deus mostrou, e o diabo já não tem força mais. Então, nós temos, minha filha, que crer que isso vai passar. Entendeu? Continuar orando para Deus limpar a mente dele, em nome de Jesus, abrir a visão e os olhos dele. Em nome de Jesus! Agora é hora de continuar firme, não é hora de desanimar, não. É hora de seguir avante!”, aconselhou a ex-sogra.

“Day, não desabafa com ninguém, não, tá? Por favor! Principalmente com as esposas [dos outros jogadores], porque tudo que você disser, eles vão passar para o Vitor. Desabafa é com Jesus”, recomendou a mãe de Vitor Roque.

