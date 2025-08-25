Atacante do Palmeiras é acusado de trair a esposa

Mensagem íntimas vazadas relatam comportamento como se estivesse solteiro do jogador do Alviverde, mas com um casamento em vigor / Crédito: Jogada 10

O atacante Vitor Roque ganhou destaque ainda em seu início de passagem no Palmeiras por um episódio fora de campo. Isso porque ele é acusado de se envolver em casos extraconjugais. Tal atitude provocou o fim do seu casamento com a influenciadora Dayana Lins. Segundo mensagens expostas pelo portal “LeoDias”, o jogador se comporta como se estivesse solteiro ao cortejar mulheres, de forma explícita. Além de planejar encontros, enviar mensagens de caráter sexual e uma das suas prioridades era manter as trocas de mensagens em sigilo. O atleta do Palmeiras agia com interesse em diversas mulheres, mesmo em um relacionamento. Desta forma, ele tinha cautela para evitar a exposição de suas traições.

“Confiando em você, garota! Te chamei no Instagram outra hora. Não uso muito aqui”, como frisou em uma das mensagens. Até porque, Vitor Roque tentava manter a reputação de homem casado. “Você tem que ficar em silêncio”, pediu o atacante em outra ocasião. Alguns dos comentários tinham cunho sexual, inclusive até citava as genitálias

“Não é pequeno, é muito grande”, frisou o jogador. Atacante do Palmeiras virou alvo de ação judicial Pessoas que acompanharam o caso de perto relataram que a antiga esposa Dayana Lins descobriu os casos extraconjugais e coletou diversas dessas mensagens. Afinal, o seu plano era ter provas para dar início a um novo processo na Justiça. A prioridade da ex-companheira era cancelar o pacto antenupcial, um acordo feito por noivos ou futuros cônjuges para determinar o regime de bens e outras questões patrimoniais que vigorarão no casamento.