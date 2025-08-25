Arthur chega a Porto Alegre com festa da torcida da torcida do Grêmio

Juventus e Arthur não chegaram a um acordo pela rescisão contratual e volante defenderá o Imortal por empréstimo até o fim de junho de 2026

Pouco mais de 50 torcedores recepcionaram o jogador na saída do aeroporto Salgado Filho. Arthur chegou na capital gaúcha quase uma hora depois de sua saída de São Paulo. Inclusive, o trajeto ocorreu em um jato particular. Antes de ir rumo ao CT Luiz Carvalho, ele deixou a van para demonstrar seu agradecimento com a festa que os torcedores fizeram. O volante e a torcida que esteve presente cantaram juntos. O meio-campista, campeão da Libertadores em 2017 com o Imortal até exibiu uma bandeira do clube, que ganhou.

O meio-campista Arthur Melo desembarcou em Porto Alegre, nesta segunda-feira (25), para concluir as últimas etapas de seu retorno ao Grêmio . Em seguida, o volante vai ao CT Luiz Carvalho para realizar os exames médicos. Caso receba a aprovação deve assinar contrato até o fim de junho do ano que vem. O ídolo retorna ao Tricolor gaúcho sete anos depois que decidiu se transferir para o futebol europeu.

Detalhes da negociação e identificação com o Grêmio

Diferentemente do que planejava, a intenção do Imortal em concluir a volta de Arthur em definitivo não se concretizou. Isso porque o jogador e a Juventus não chegaram a um acordo envolvendo a rescisão do contrato. Por isso, o clube italiano se mostrou disposto a liberá-lo ao Tricolor gaúcho somente por empréstimo.

Deste modo, a segunda passagem do jogador, à princípio, vai até o final de junho de 2026. Importante ressaltar que o vínculo com a Velha Senhora terá validade de mais um ano após o fim do empréstimo. Um fato curioso é que o retorno ao Tricolor gaúcho permitirá reencontrar o atacante Braithwaite. Os dois atuaram juntos no Barcelona na temporada 19/20.

Arthur é bastante identificado com o Imortal, já que é uma revelação das categorias de base. Inclusive, no profissional conquistou a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores no ano seguinte. Já em 2018, deixou o Grêmio rumo ao Barcelona por 30 milhões de euros e se tornou a venda mais cara da história do clube. Na sequência, ele foi para a Juventus e somou três empréstimos. Ele foi cedido ao Liverpool, Fiorentina e teve rápida passagem pelo Girona antes de voltar à Itália.