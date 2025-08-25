Ancelotti explica ausência de Neymar e convocação de Paquetá

Treinador da Seleção Brasileira diz que 'não precisa conhecer' o camisa 10 do Santos, enquanto quer assistir ao atleta do West Ham / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti convocou, nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira para as últimas rodadas das Eliminatórias contra Chile e Bolívia. Depois do anúncio, o italiano explicou a ausência de Neymar, que está com um pequeno edema na coxa esquerda. Apesar disso, o treinador voltou a convocar Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. “Nessa segunda convocação há novos jogadores. Neymar não está, ele teve um pequeno problema na última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo, todo mundo conhece Neymar, a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Esses dois jogos são os últimos da qualificação, então precisamos terminar bem essa fase de qualificação”, comentou o treinador italiano.

Na sequência, Ancelotti foi questionado se Neymar estava nos planos da Seleção antes de sofrer um pequeno edema muscular na coxa na semana passada. “A ideia que temos é fazermos uma lista muito maior, de 51 ou 52 jogadores ou mais. E, depois, nos últimos jogos antes da convocação, no último fim de semana, preparamos a lista. Pode acontecer que no jogo do fim de semana o jogador se lesione”, disse o treinador. E Lucas Paquetá? De surpresa, Carlo Ancelotti convocou Lucas Paquetá, do West Ham. O meia não joga pela Seleção Brasileira desde o dia 19 de novembro de 2024, no empate por 1 a 1 com o Uruguai. Ele ficou fora da última lista de Dorival Júnior e da primeira de Carlo Ancelotti. “Paquetá está na convocação. Não conheço ele, quero conhecê-lo. Tem qualidades técnicas… é um meia muito importante que pode jogar em diferentes posições no campo. Quero aproveitar desse tempo para conhecer melhor”, disse Ancelotti.