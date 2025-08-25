Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira nesta segunda

Treinador deve chamar mais jogadores que atuam no futebol nacional. Neymar é dúvida por lesão e Vinícius Júnior deve ficar de fora
O técnico Carlo Ancelotti divulgará nesta segunda-feira (22), às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a última lista de convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil já está classificado e encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude.

Mais espaço para atletas do Brasil

Aliás, a tendência é de que Ancelotti convoque mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. Isso porque a temporada europeia ainda está em início e muitos atletas não atingiram o melhor nível físico.

Entre os nomes da pré-lista estão Kaio Jorge, Matheus Pereira, Kaiki Bruno e Fabrício Bruno (Cruzeiro); Marcos Antônio (São Paulo); Hugo Souza (Corinthians); Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Samuel Lino (Flamengo); Gabriel Brazão (Santos); Vitinho, Danilo e Alex Telles (Botafogo); Jean Lucas (Bahia); e Paulo Henrique (Vasco).

Neymar é dúvida, Vinícius e Rodrygo podem ficar fora

A grande incógnita é Neymar, do Santos. Afinal, o atacante trata um edema na coxa e tem realizado apenas atividades específicas. Assim, sua presença na convocação é incerta.

Vinícius Júnior também não estará na lista. Suspenso contra o Chile, ele só teria condições de jogo contra a Bolívia, o que não justificaria sua chamada. Por fim, outro que pode não aparecer é Rodrygo, velho conhecido de Ancelotti nos tempos de Real Madrid.

Preparação final da Seleção Brasileira

Diferente das últimas Datas Fifa, a preparação será feita na Granja Comary, a pedido de Ancelotti. Afinal, a comissão técnica enxerga essas duas últimas rodadas como a oportunidade final para observar novos nomes antes da formação definitiva do grupo que irá à Copa de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com 25 pontos, o Brasil ocupa a terceira colocação na tabela, empatado com o Equador, vice-líder. A Argentina, com 35, já não pode mais perder a primeira posição.

