Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira nesta segunda

Treinador deve chamar mais jogadores que atuam no futebol nacional. Neymar é dúvida por lesão e Vinícius Júnior deve ficar de fora / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti divulgará nesta segunda-feira (22), às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a última lista de convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Brasil já está classificado e encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude.

Mais espaço para atletas do Brasil Aliás, a tendência é de que Ancelotti convoque mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. Isso porque a temporada europeia ainda está em início e muitos atletas não atingiram o melhor nível físico. Entre os nomes da pré-lista estão Kaio Jorge, Matheus Pereira, Kaiki Bruno e Fabrício Bruno (Cruzeiro); Marcos Antônio (São Paulo); Hugo Souza (Corinthians); Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Samuel Lino (Flamengo); Gabriel Brazão (Santos); Vitinho, Danilo e Alex Telles (Botafogo); Jean Lucas (Bahia); e Paulo Henrique (Vasco). Neymar é dúvida, Vinícius e Rodrygo podem ficar fora A grande incógnita é Neymar, do Santos. Afinal, o atacante trata um edema na coxa e tem realizado apenas atividades específicas. Assim, sua presença na convocação é incerta. Vinícius Júnior também não estará na lista. Suspenso contra o Chile, ele só teria condições de jogo contra a Bolívia, o que não justificaria sua chamada. Por fim, outro que pode não aparecer é Rodrygo, velho conhecido de Ancelotti nos tempos de Real Madrid.