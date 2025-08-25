Alex Sandro sente dores na panturrilha e vira dúvida

Alex Sandro sentiu a panturrilha esquerda por volta dos 20 minutos, quando o Flamengo já vencia por 2 a 0. Assim, o lateral-esquerdo deixou o campo aos 22, dando lugar para Viña. Após uma avaliação inicial no banco de reservas, o Rubro-Negro informou que o jogador sentiu dores no local e, por isso, acabou preservador do restante da partida.

Notícia ruim para o Flamengo e Seleção Brasileira. Afinal, o lateral-esquerdo Alex Sandro sentiu dores na panturrilha esquerda contra o Vitória, nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão, e virou dúvida. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia , nos dias 4 e 9 de setembro, o jogador será reavaliado nos próximos dias.

Não é a primeira vez que Alex Sandro precisou ser substituído no primeiro tempo por problemas físicos. Afinal, em outras três ocasiões no ano, o jogador acabou substituído na etapa inicial. A primeira aconteceu no dia 8 de fevereiro contra o Fluminense, quando saiu com apenas oito minutos. Depois, contra o Juventude, em 16 de abril, aos 38 minutos. Por fim, contra o São Paulo, em 12 de julho, também aos oito.

A última lesão de Alex Sandro ocorreu justamente contra o São Paulo, logo após o Mundial de Clubes, no dia 12 de julho. O jogador ficou fora de combate até o dia 31 do mesmo mês, quando foi relacionado para o jogo contra o Atlético. Contudo, não jogou. Desde então, ficou à disposição em oito partidas e atuou metade deles, sendo poupado em algumas partidas por controle de carga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.