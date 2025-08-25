Abel valoriza paciência em boa sequência do Palmeiras

Treinador citou casos dentro do elenco, no mercado e com a base que destoam o Verdão em relação outros clubes do país / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras segue em uma boa arrancada no Campeonato Brasileiro. O Verdão bateu o Sport 3 a 0, no Allianz Parque, na noite desta segunda-feira (25), e alcançou a quarta vitória nos cinco últimos jogos da competição, se mantendo na vice-liderança da tabela. Para Abel Ferreira, o resultado era uma obrigação, por conta da diferença entre as duas equipes. O treinador lamentou que o time não conseguiu aproveitar as chances que teve no começo da partida, mas classificou a atuação como positiva.

“Cumprimos com a nossa obrigação, contra um adversário no qual somos mais fortes. Uma pena que nos 15 minutos ou 20 minutos não havíamos resolvido o jogo em função das oportunidades flagrantes que criamos e que não conseguimos converter. Mas acho que no geral fizemos um jogo positivo”, ressaltou. Além da vitória, a outra notícia que agitou a segunda-feira alviverde foi a possível contratação do meia Andreas Pereira. Abel despistou sobre o negócio, mas explanou sobre a gestão financeira que o clube adotou nos últimos anos e que vem dando resultados em 2025. “Nossa presidente e o Barros disseram que iríamos ter uma gestão responsável. Hoje é o dia que podemos de forma séria, honesta, profissional, com credibilidade e gestão financeira para chegar a uma altura desta e aproveitar as oportunidades que o clube entende como boas no mercado. Não tenho confirmação de nada, vamos continuar a fazer o que fizemos, ajudar esses jogadores”, declarou. Momento de Roque e Flaco Mais uma vez, a dupla formada por Vitor Roque e Flaco López brilhou na vitória do Palmeiras. A parceria no ataque alviverde já caiu nas graças da torcida e traz resultados dentro de campo. Para Abel, o bom momento de seus jogadores é fruto de paciência, já que ambos sofreram com críticas recentemente.

“Precisamos mostrar a verdade e não deixar com que as narrativas possam nos envolver, que estava acontecendo um pouco com o Roque, com o Flaco López. Mas com paciência, que é uma coisa que hoje ninguém tem, nem mesmo eu às vezes, nem vocês tem comigo. Portanto, quando acontece isso e nós acreditamos nas pessoas que estão na nossa frente, se continuarmos a plantar, a semear e a regar, mais cedo ou mais tarde a semente cresce”, afirmou. Paciência com a base Abel também quis comentar sobre o trabalho realizado com a base alviverde. O português citou o título do Flamengo Mundial Sub-20 para comparar com as duas equipes trabalham seus jovens jogadores. O treinador enfatizou que há um processo bem diferente pelo seu lado. “O treinador tem paciência, os torcedores têm paciência, não sei se os nossos torcedores têm. Vocês viram uma equipe que foi bicampeã mundial sub-20 (Flamengo), em quantos jogadores eles apostam? São pensamentos diferentes, os nossos jogadores que foram à seleção foram todos eles vendidos. Os nossos melhores jogadores foram vendidos. Estêvão, foi vendido, Endrick foi vendido, Vitor Reis ano passado jogou ida e volta da Copa, ida e volta da Libertadores e no final vendemos pela cifra que vocês sabem, mas foi preciso mantê-lo lá dentro. É o processo do clube, e sempre bato na tecla para que os nossos torcedores entendam, é um processo diferente”, pontuou.