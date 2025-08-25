‘Fud**** o time’: leitura labial expõe bronca de Diniz em Rayan em derrota do Vasco

Técnico cruz-maltino chamou o atacante de lerdo e fez duras cobranças durante o revés por 3 a 1 para o Corinthians, em São Januário

A derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na tarde do último domingo (24), não ficou marcada apenas pelo novo revés do Vasco em São Januário, mas também por um momento tenso entre a delegação. Câmeras de transmissão flagraram uma cobrança acima do tom por parte do técnico Fernando Diniz ao jovem Rayan, de 19 anos — desvendada posteriormente pelo especialista em leitura labial, Gustavo Machado.

Diniz chamou o atacante à beira do gramado momentos após o primeiro gol da partida, marcado por Maycon para o Corinthians. Em tom ríspido, estilo do próprio treinador, disparou: “Você subiu e não voltou. Você está fud**** o time. Só se for o cara***, rapaz. Você não vai fechar (o meio), cara***”.