Vídeo: jogador troca de camisa e repórter comete gafe bizarra na Alemanha

Vídeo: jogador troca de camisa e repórter comete gafe bizarra na AlemanhaMarco Friedl, capitão do Werder Bremen, foi confundido pela jornalista com um jogador do Frankfurt durante a entrevista logo após a partida
A vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Werder Bremen por 4 a 1, no sábado (23), pelo Campeonato Alemão, ficou marcada por uma cena inusitada que viralizou nas redes sociais.
Marco Friedl, capitão do Werder Bremen, foi confundido com um jogador do Frankfurt durante a entrevista rápida após a partida. A repórter Katharina Kleinfeldt, da Sky Sport Alemanha, iniciou a conversa destacando o retorno do Eintracht às vitórias e perguntou se esse era o resultado esperado.
Surpreso, Friedl abaixou a cabeça e corrigiu a jornalista: “Caso não saiba, eu sou jogador do Werder Bremen”. Em seguida, o defensor chegou a retirar os fones de ouvido e ameaçou encerrar a entrevista. Contudo, Kleinfeldt pediu desculpas e conseguiu convencê-lo a continuar, desta vez falando sobre sua equipe.
