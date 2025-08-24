Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: jogador troca de camisa e repórter comete gafe bizarra na Alemanha

Vídeo: jogador troca de camisa e repórter comete gafe bizarra na Alemanha

Marco Friedl, capitão do Werder Bremen, foi confundido pela jornalista com um jogador do Frankfurt durante a entrevista logo após a partida
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Werder Bremen por 4 a 1, no sábado (23), pelo Campeonato Alemão, ficou marcada por uma cena inusitada que viralizou nas redes sociais.

Marco Friedl, capitão do Werder Bremen, foi confundido com um jogador do Frankfurt durante a entrevista rápida após a partida. A repórter Katharina Kleinfeldt, da Sky Sport Alemanha, iniciou a conversa destacando o retorno do Eintracht às vitórias e perguntou se esse era o resultado esperado.

Surpreso, Friedl abaixou a cabeça e corrigiu a jornalista: “Caso não saiba, eu sou jogador do Werder Bremen”. Em seguida, o defensor chegou a retirar os fones de ouvido e ameaçou encerrar a entrevista. Contudo, Kleinfeldt pediu desculpas e conseguiu convencê-lo a continuar, desta vez falando sobre sua equipe.

Veja o vídeo:

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar