Matheus Bidu desfalca o Corinthians contra o Palmeiras

Lateral-esquerdo é mais uma ausência do técnico Dorival Júnior para clássico do próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro
Destaque na vitória do Corinthians contra o Vasco, o lateral-esquerdo Matheus Bidu recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo. Com isso, ele cumprirá suspensão no clássico contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Matheus Bidu levou o cartão por uma falta em que chegou de carrinho por trás de Rayan, aos 39 minutos do primeiro tempo. Ele fez a falta em uma etapa em que se destacou nas chegadas ao ataque e na assistência para Maycon.

O técnico Dorival Júnior ainda tem cinco desfalques por questões médicas. O atacante Memphis Depay, que é o jogador mais próximo de retornar, o lateral-esquerdo Hugo, o centroavante Yuri Alberto e os meias André Carrillo e José Martínez.

Com o resultado deste domingo, o Corinthians respira no Campeonato Brasileiro e alcançou a marca de 25 pontos, na 11ª colocação.

