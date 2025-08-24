Matheus Bachi revela papo com Vojvoda e diz que Santos vai melhorar

Após a derrota do Santos para o Bahia por 2 a 0, o auxiliar Matheus Bachi buscou acalentar o coração do torcedor. Este, vale lembrar, viu o Peixe chegar à segunda derrota seguida. Além disso, são oito gols sofridos e nenhum marcado no período. Bachi, que comandou interinamente o alvinegro neste final de semana, afirmou que já teve uma conversa com o futuro técnico Vojvoda e projetou uma rápida melhora do time.

“Foi uma interação (com o Vojvoda) muito respeitosa tanto para conosco quanto para com o grupo e muito breve. Posso deixar isso bem claro, mas já se sentindo participante de um todo que está acontecendo. Juntos, vamos conseguir sair dessa situação.”, comentou Matheus Bachi.