Luan Santana agradece parceria com Cristiano Ronaldo em show com recorde no Youtube

Cristiano Ronaldo celebra parceria

O astro português também se manifestou sobre o apoio ao show do amigo. Às vésperas da apresentação, o português convocou seus seguidores e inscritos a acompanharem o concerto em sua terra natal.

“Vamos celebrar juntos com um concerto especial do meu amigo Luan Santana, escreveu aos mais de 662 milhões de seguidores no Instagram. Essa parceria, aliás, contribuiu diretamente para o alcance global do evento, que se destacou entre os vídeos mais assistidos da plataforma nas últimas 24h.

A colaboração fortaleceu a imagem de Luan no cenário europeu e marcou um raro cruzamento entre o futebol e a música brasileira. Na mídia local, por exemplo, o alcance esteve equiparado ao de apresentações nacionais em grandes campeonatos.

“Meu amigo, tô feliz demais de comemorar o primeiro ano do seu canal do YouTube com essa transmissão incrível de hoje, viu? Vai ser lindo”, disse Luan antes do show.

Relação entre a dupla

A parceria entre o português e o brasileiro não surgiu por acaso. Os dois se conheceram em 2021, em um encontro em um estádio na Itália, após o cantor abordar o jogador após uma partida de futebol.

A aproximação avançou e se concretizou no ano seguinte, quando Luan Santana recebeu um convite íntimo do craque. O português do Al-Nassr chamou o sertanejo para cantar na festa de 69 anos de Dolores Aveiro, sua mãe, na Ilha da Madeira.

O brasileiro revelou ao ‘PodPah’ que foi tietado pela família do craque na ocasião, além de ter chamado atenção de outros convidados. Desde então, os dois mantêm contato constante.

Cristiano ainda presenteou Luan com um relógio de luxo da marca Rolex durante a festa, além de kits personalizados com sua marca. O presente incluía roupa e acessórios, por exemplo.

E a repercussão internacional?

O impacto da transmissão se fez notável de imediato. Um dos seguidores portugueses comentou na publicação de Luan: “Você só nos dá orgulho”. Outro deixou sua opinião no próprio canal do craque: “Ele é o maior”.

“Incrível, aquela arena toda lotada e cantando tudo”, celebrou um fã brasileiro. Outros agradeceram pelo incentivo e visibilidade do camisa 7.

No YouTube, o canal do astro conta com mais de 76,5 milhões de inscritos — alcançou a marca em tempo recorde na história. A decisão de transmitir o show pelo canal do atacante representou uma vitrine global sem precedentes para um artista brasileiro do sertanejo.

