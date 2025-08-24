Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado x Z4: Mengão e Leão da Barra travam duelo no Maracanã, nesta segunda (25), com objetivos opostos pelo Brasileirão
Em fases bem diferentes na temporada, Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro carioca é o líder da competição, com 43 pontos, e não tem chances de perder a liderança, mesmo que o Palmeiras vença o Sportv. Do outro lado, o Leão ocupa a 18ª posição, com 19 pontos, e tem a possibilidade de sair do Z4 por conta da derrota do Vasco sobre o Corinthians.

Onde assistir

A partida entre os rubro-negros, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a transmissão do Premiere e Sportv.

Como chega o Flamengo

O momento do Flamengo é tão especial, com liderança da Série A e classificação às quartas de final da Libertadores, que até o departamento médico ajuda. O único desfalque do time carioca é Erick Pulgar, que se lesionou ainda durante a Copa do Mundo de Clubes.

Além disso, o time chega para o confronto após se classificar às quartas da Libertadores eliminando o Internacional. Antes disso, venceu o próprio Inter por 3 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A equipe, aliás, está invicta a seis jogos na competição. O técnico Filipe Luís, inclusive, deve utilizar força máxima já que terá seis dias de recuperação para o jogo contra o Grêmio. Afinal, o clube disputa o Brasileirão e Libertadores.

Como chega o Vitória

Com uma situação delicada, o Vitória de Fábio Carille tentará surpreender no Maracanã, mas será difícil. O time pode se inspirar nos empates contra o Botafogo, no Nilton Santos, e diante do Fluminense, também no Maracanã. A equipe dificultou para cima dos mandantes.

Para dentro de campo, técnico Fábio Carille, entretanto, conta com desfalques. Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael ainda se recuperam de cirurgia. Além deles, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho e Baralhas ficaram em tratamento durante a semana e não devem entram em campo. Por sua vez, o zagueiro Neris cumprirá suspensão.

No entanto, o treinador contará com a volta de Zé Marcos e o volante Ronald após cumprirem suspensão no duelo do último sábado. O volante Willian Oliveira, recuperado de lesão no joelho direito, também fica à disposição.

FLAMENGO x VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada
Data-Hora: 25/8/2025 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Onde assistir: Premiere e Sportv
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga (Edu), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Pepê e Ronald (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (MG);
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG)

