Ferroviária e Volta Redonda param nos goleiros e empatam pela Série B

Com o 0 a 0, paulistas encerram sequência de três vitórias; já o Voltaço completa o quarto jogo sem triunfos, mas ao menos, dorme fora do Z4

Ferroviária e Volta Redonda empataram sem gols na noite deste domingo (24), em Araraquara, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Os destaques ficaram por conta dos goleiros, que goleiros foram os principais destaques do confrontos. Afinal, Jefferson Paulino defendeu duas finalizações cara a cara do artilheiro Carlão, da Ferrinha. Já Denis Júnior salvou os anfitriões no segundo tempo, em especial após a expulsão de Fabrício Daniel, aos 25 minutos.

Com o resultado, o time paulista interrompe uma sequência de três vitórias. Por outro lado, chega a seis partidas de invencibilidade, agora com 30 pontos, em 13º na tabela. Já o Voltaço, que não vence há quatro jogos, ao menos se livra da zona de rebaixamento com 23 pontos, um a mais que América-MG, primeira equipe do grupo de risco, e Botafogo-SP, que ainda entra em campo nesta rodada.