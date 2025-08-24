Ferroviária e Volta Redonda param nos goleiros e empatam pela Série B

Ferroviária e Volta Redonda param nos goleiros e empatam pela Série BCom o 0 a 0, paulistas encerram sequência de três vitórias; já o Voltaço completa o quarto jogo sem triunfos, mas ao menos, dorme fora do Z4
Ferroviária e Volta Redonda empataram sem gols na noite deste domingo (24), em Araraquara, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Os destaques ficaram por conta dos goleiros, que goleiros foram os principais destaques do confrontos. Afinal, Jefferson Paulino defendeu duas finalizações cara a cara do artilheiro Carlão, da Ferrinha. Já Denis Júnior salvou os anfitriões no segundo tempo, em especial após a expulsão de Fabrício Daniel, aos 25 minutos.
Com o resultado, o time paulista interrompe uma sequência de três vitórias. Por outro lado, chega a seis partidas de invencibilidade, agora com 30 pontos, em 13º na tabela. Já o Voltaço, que não vence há quatro jogos, ao menos se livra da zona de rebaixamento com 23 pontos, um a mais que América-MG, primeira equipe do grupo de risco, e Botafogo-SP, que ainda entra em campo nesta rodada.
Os times voltam a campo pela 24ª rodada da Série B. Enquanto a Ferroviária recebe o Cuiabá no 1º de setembro, uma segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), em Araraquara, o Volta Redonda joga um dia antes. No domingo (31) a equipe do interior do Rio de Janeiro terá confronto direto na parte inferior da tabela com o Athletic, às 18h30 (de Brasília), no Raulino Oliveira.
Jogos da 23ª rodada da Série B
Sexta-feira (22/8)
Athletic 0x4 Chapecoense
Criciúma 2×0 Novorizontino
Sábado (23)
Coritiba 0x0 Remo
Goiás 1×0 América-MG
CRB 0x1 Athletico-PR
Domingo (24)
Paysandu 1×2 Operário
Ferroviária 0x0 Volta Redonda
Cuiabá 1×1 Atlético-GO
Segunda-feira (25)
Botafogo-SP x Vila Nova – 19h
Avaí x Amazonas – 21h30
