Fábio, do Fluminense, revela ter recusado propostas da Europa: ‘Estava tudo errado’Ídolo tricolor, arqueiro chegou a marca de 1.392 partidas na carreira e superou Peter Shilton, antes detentor do recorde de jogos na história
Jogador com mais partidas na história do futebol mundial, Fábio, do Fluminense, se isolou com 1.392 jogos ao entrar em campo no revés para o Red Bull Bragantino. Com muita história para contar, o arqueiro relembrou o dia que recusou uma possível transferência para o Osasuña, da Espanha, que lhe renderia a possibilidade de fazer uma ponte e defender o Arsenal, da Inglaterra, na temporada seguinte.
“O Osasuña já estava interessado na minha contratação. Tinha uma cláusula no meu contrato, que ninguém sabia e nem sei como o Cruzeiro deixou. Era uma multa muito baixa. Meu empresário ligou e disse que estava tudo certo, aceitaram tudo o que eu pedi, mas eu teria que ir para a Espanha para assinar contrato. Cheguei lá, o diretor foi me buscar no aeroporto, parecia louco comigo. Chegou com um carrão, me levaram para o hotel para deixar minha esposa e meu filho, e depois ao estádio”, disse ao portal “ge”.
“Eu estou com meu filho no colo, cheguei no quarto, estou saindo e minha esposa me chamou para orar. Foi a primeira vez que orei assim com ela. Aí ela disse: ‘Senhor, mesmo estando aqui na Espanha, se não for um lugar de bênção para a nossa família”. Me mostraram todas as coisas, comecei a ler o contrato e estava tudo errado. Tinha um advogado espanhol, que repassava as coisas, mas ele não repassou nada. O dirigente resolveu acertar tudo na hora. Falei que queria isso, aquilo, carro, casa, passagem de avião, e eles aceitando tudo. Do nada, lembrei da minha esposa. Depois falei com o cara para rasgar o contrato e que não iria ficar. O cara se assustou, não entendeu nada. E eu disse que quando Deus manda, você obedece”, acrescentou.
Algo semelhante com o Milan
Em 2010, mais um clube europeu se interessou pelo goleiro: o poderoso Milan, da Itália. Nesse sentido, tudo parecia se encaminhar para um acerto, quando Sandra, esposa do atleta, novamente ajudou a mudar o rumo das conversas.
“Estava no culto, sentado no banco. Já tinha conversado com algumas pessoas sobre essa situação, que tinha aparecido essa proposta. E aí eu estava entregando para Deus para ver o que ele ia direcionar. Estava sentado no banco com minha esposa e meu empresário, que trouxe essa proposta. Aí na hora um cara olhou para mim e disse: ‘Deus mandou dizer que esse time de vermelho e preto não é para você ir’. E aí eu vou falar o que? É a direção de Deus, é só confiar. Deus sempre tem o melhor. A gente acha que porque surgiu uma proposta, independente da profissão, aquilo é uma coisa boa. Mas às vezes não é, pode ser uma pedra de tropeços para sua vida, para a sua família e para a sua carreira. Então confiar em Deus é isso”, concluiu.
