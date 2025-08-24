Em negociação com Palmeiras, Andreas Pereira é cortado de partida do Fulham

Meio-campista sequer figurou entre os relacionados do empate em 1 a 1 com o Manchester United, pela Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A ausência de Andreas Pereiras entre os relacionados do Fulham para partida contra o Manchester United, pela Premier League 2025/26, intensificou os indícios de uma possível transferência do meia ainda nesta janela. Isso porque o corte ocorre em meio às negociações avançadas para o jogador retornar ao futebol brasileiro, mas desta vez como jogador do Palmeiras. Com vínculo com o Fulham até junho de 2026, o meia está insatisfeito desde que perdeu espaço no elenco londrino — ainda no fim da temporada passada. Ele ainda sequer estreou no ano, visto que não deixou o banco no empate em 1 a 1 com o Brighton, pela estreia do campeonato inglês.

O corte dos relacionados repercutiu na mídia local como uma insatisfação mútua. A baixa na estreia e a ausência na lista para este domingo (24) confirmam o posicionamento do treinador português, que não o considera como peça relevante na dinâmica atual. Já o atleta também não planeja sua continuidade no clube e, por isso, reabriu conversas com o Alviverde. Palmeiras almeja novo desfecho Não é de hoje que o Alviverde vê potencial no meia, mas agora, mais do que antes, ele se tornou a solução técnica para recompor a saída de Richard Ríos ao Benfica. Isso porque o clube não pretende apostar em outros nomes que exijam adaptação ou formação gradual. A negociação, de acordo com a ESPN, avançou com propostas que envolvem valores na casa dos 15 milhões de euros (R$ 95 milhões). O montante está abaixo dos 20 milhões oferecidos na janela de transferências anterior, quando o próprio jogador decidiu seguir no futebol inglês. Embora entusiasmada com o novo cenário pelo atleta, a cúpula alviverde mantém cautela devido à tentativa frustrada no início do ano. O entendimento interno é de que “os indícios de saída estão maiores”, até pelo desinteresse inglês em mantê-lo, mas que ainda há muito o que alinhar.

Concorrência externa ainda existe O Palmeiras lidera a corrida, mas ainda compete com europeus que continuam monitorando a situação do atleta. Fenerbahce, da Turquia, e Olympique de Marselha, da França, procuraram informações sobre o meia, mas não apresentaram propostas oficiais ao Fulham. Com o encerramento da janela de transferências se aproximando — em 2 de setembro —, a expectativa é de que a definição ocorra nos próximos dias. A pressa do Palmeiras se justifica pela carência no setor e pela necessidade de reforçar o time ainda durante o Campeonato Brasileiro. Números de Andreas Pereira O meia chegou ao Fulham em julho de 2022 por uma negociação de 9,5 milhões de euros junto ao Manchester United. Desde então, disputou 119 partidas pelo clube, com 10 gols e 22 assistências em 8.484 minutos jogados.