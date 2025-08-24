Dos heróis do bi e no último ano de base, Iago é observado por clubes da Premier League

Zagueiro de 20 anos também despertou interesse do Bahia, de Rogério Ceni, que fez proposta oficial ao Flamengo pelo jovem / Crédito: Jogada 10

Frio, capitão e decisivo, o zagueiro Iago tem desfrutado tão bem de seu último ano de base que vem reunindo alguns interessados em seu passe. O Everton, por exemplo, se uniu a clubes como Brentford e Club Brugge no monitoramento ao atleta nesta janela. Os ingleses inclusive enviaram scouts ao Brasil para observar o defensor do Flamengo de perto. Enquanto europeus seguem monitoram o jovem, o mercado nacional testou o terreno. Isso porque recentemente o Bahia, motivado por Rogério Ceni, ofereceu 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) e 20% de taxa de revenda pelo atleta ao Rubro-Negro. Porém a cúpula carioca recusou a proposta e informou que o jogador não está à venda.

O contrato de Iago com o Rubro-Negro vai até o fim de 2026 — período limite para atuar pelas categorias de base. Sendo assim, seu futuro no clube dependerá da avaliação conjunta entre departamento de futebol e comissão técnica. Noite que carimba a vitrine Iago brilhou e se tornou um dos grandes nomes daquele que certamente se tornou um dos jogos mais emblemáticos de sua trajetória até aqui. Capitão, o zagueiro marcou o gol do empate rubro-negro na última bola da decisão, um minuto depois do tento catalão. Não satisfeito ‘apenas’ com o gol decisivo, o capitão ainda converteu sua cobrança na disputa de pênalti com uma cavadinha magistral. O Rubro-Negro que, aliás, se manteve 100% até Matheus Gonçalves errar a última penalidade da série. Nas alternadas, Carbone garantiu o bicampeonato mundial aos cariocas. Após o jogo, o próprio defensor brincou sobre a ousadia: “Eu não sei o que passou na minha cabeça (risos). Coisa de momento, fui lá e cavei. Parei para pensar ali: ‘Sou maluco’”, declarou na zona mista.