Crystal Palace e Nottingham Forest fazem jogo disputado e ficam no empate

Forest segue na parte de cima da tabela, enquanto os Glaziers ainda não venceram na competição

Em partida equilibrada disputada neste domingo (24), pela segunda rodada da Premier League 2025/26, Crystal Palace e Nottingham Forest empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Forest segue na quarta colocação, com quatro pontos. Já os Glaziers estão em 13º, com dois pontos, portanto, sem vencer na competição.

Aos 37 minutos, após boa construção ofensiva, Ismaïla Sarr recebeu cruzamento rasteiro de Daniel Muñoz e finalizou com precisão, abrindo o placar para o Palace.