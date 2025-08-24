Corinthians se impõe, reage no Brasileirão e bate o Vasco em São Januário

Com gols de Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique, Timão volta a triunfar na competição e complica o Cruz-Maltino, adversário na luta contra o Z4 / Crédito: Jogada 10

No duelo de equipes da parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Corinthians bateu o Vasco por 3 a 2, em São Januário, pela 21ª rodada. Maycon, no primeiro tempo, abriu o placar, enquanto Vegetti, na etapa final, deixou tudo igual. Na sequência, Gui Negão e Gustavo Henrique sacramentaram o triunfo alvinegro, mas Rayan descontou no fim. Com o resultado, o Timão alcançou a marca de 25 pontos, na 11ª colocação. O Cruz-Maltino, por sua vez, segue estacionado com 19, em 16ª. O time, então, pode voltar à zona de rebaixamento se o Vitória pontuar contra o líder Flamengo, no Maracanã, ou o Juventude vencer o Botafogo. Na próxima rodada, a equipe paulista terá pela frente o clássico com o Palmeiras, dia 31 (domingo), às 18h30 (de Brasília), enquanto o Cruz-Maltino visita o lanterna Sport na Ilha do Retiro, às 20h30 (de Brasília). Além disso, durante a semana, o Timão vai à Curitiba encarar o Athletico-PR na Ligga Arena, e o time carioca recebe o Botafogo, na Colina Histórica, ambos às 21h30 (de Brasília), pelas quartas da Copa do Brasil.

Primeiro tempo Desde o início da partida, os dois gigantes do futebol brasileiro esbanjaram equilíbrio. Afinal, Bidu teve liberdade para avançar pela esquerda e bateu cruzado para boa defesa de Léo Jardim. Do outro lado, Nuno avançou pelo lado oposto e tocou para Coutinho, que ergueu a cabeça e visou o ângulo. Contudo, a bola foi para fora, com muito perigo. Mais uma vez, o sistema defensivo vascaíno teve dificuldade para marcar Bidu, que ergueu a bola na marca do pênalti para Maycon bater rasteiro e abrir o placar. No lado do campo, o técnico Fernando Diniz teve uma discussão áspera com o jovem Rayan. O lado esquerdo de ataque do Corinthians seguiu com muito espaço, e Bidu mandou para fora. No entanto, foi Breno Bidon que desperdiçou uma ótima chance, quando a bola sobrou após chute de Charles. Ele tentou a finalização, mas Puma atrapalhou o meio-campista. Assim, a melhor chance cruz-maltina no primeiro tempo saiu dos pés de Rayan. O atacante recebeu de David e soltou a bomba para uma grande defesa do arqueiro Hugo Souza. A bola ainda tocou no travessão e saiu mansamente. Segundo tempo Na volta do intervalo, Puma foi à linha de fundo e cruzou na área corintiana. A bola passou por Ryan e tocou na mão direita de André Ramalho. O árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima analisou o lance na cabine do VAR e assinalou penalidade máxima. Nesse sentido, Vegetti, que entrou na equipe no fim do primeiro tempo, deslocou o goleiro na cobrança e deixou tudo igual.