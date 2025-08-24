Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Claudia Schiffer estreia como coproprietária do Brentford com vitória na Premier League

A modelo e esposa do cineasta Matthew Vaughn foi pé quente em resultado positivo do seu time diante do Aston Villa
O modesto Brentford, da primeira divisão da Inglaterra, viveu um sábado (23) diferente pela segunda rodada da Premier League. A modelo alemã Claudia Schiffer marcou presença para assistir à vitória sobre o Aston Villa. Coproprietária do clube, ela acompanhou a partida ao lado do marido, o cineasta Matthew Vaughn. O jogo aconteceu no Gtech Community Stadium.

Aos 54 anos, Claudia se destacou nas arquibancadas e publicou nas redes sociais uma mensagem para os torcedores do Brentford. Ela demonstrou alegria com o novo momento e a ligação com o futebol: “Agora sei como é ser a rainha da colmeia! Sinto-me honrada por fazer parte de uma colmeia tão maravilhosa”, disse. A modelo já foi conhecida como uma das mulheres mais sexys do mundo.

O investimento no clube tem ligação com Matthew Vaughn e recebeu elogios do diretor Jon Varney: “Este é um momento entusiasmante para o Brentford. O clube vive uma trajetória de grande sucesso e esse investimento ajudará a consolidar o crescimento dentro e fora de campo. Gary e Matthew partilham os valores do clube e trazem competências complementares que serão valiosas para o futuro.”

Em campo, o Brentford perdeu na estreia para o Nottingham Forest. Já em seus domínios, e com a presença de Claudia, venceu o Aston Villa por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição. Ao final da partida, a dirigente foi até o vestiário e conversou com os jogadores. Sob o comando de Keith Andrews, o time venceu com gol de Ouattara, destaque do confronto. O elenco conta somente com um brasileiro: o atacante Igor Thiago.

