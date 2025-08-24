Claudia Schiffer estreia como coproprietária do Brentford com vitória na Premier League

A modelo e esposa do cineasta Matthew Vaughn foi pé quente em resultado positivo do seu time diante do Aston Villa / Crédito: Jogada 10

O modesto Brentford, da primeira divisão da Inglaterra, viveu um sábado (23) diferente pela segunda rodada da Premier League. A modelo alemã Claudia Schiffer marcou presença para assistir à vitória sobre o Aston Villa. Coproprietária do clube, ela acompanhou a partida ao lado do marido, o cineasta Matthew Vaughn. O jogo aconteceu no Gtech Community Stadium. Aos 54 anos, Claudia se destacou nas arquibancadas e publicou nas redes sociais uma mensagem para os torcedores do Brentford. Ela demonstrou alegria com o novo momento e a ligação com o futebol: “Agora sei como é ser a rainha da colmeia! Sinto-me honrada por fazer parte de uma colmeia tão maravilhosa”, disse. A modelo já foi conhecida como uma das mulheres mais sexys do mundo.