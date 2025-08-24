Balbuena vai passar por cirurgia e desfalca o Grêmio

Paraguaio fraturou a fíbula do tornozelo direito no empate contra o Ceará, pelo Brasileirão, e não deve mais jogar em 2025 / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Balbuena pode não jogar mais na temporada 2025. O jogador do Grêmio deixou o empate com o Ceará ainda no primeiro tempo com uma fratura na fíbula do tornozelo direito após lance com o atacante Aylon. Assim, o paraguaio vai passar por cirurgia ainda nesta semana e deve retornar em quatro meses, de acordo com médico da seleção paraguaia. “O procedimento é cirúrgico. É uma lesão que habitualmente pensamos que pode requerer de três a quatro meses para voltar a treinar normalmente”, relatou Osvaldo Insfran, chefe do departamento médico do selecionado paraguaio, em entrevista à rádio Monumental de Assunção.