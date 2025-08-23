Porto x Casa Pia: onde assistir, escalações e arbitragem

No Estádio do Dragão, times se enfrentam em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Português 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções do Campeonato Português estão de volta. Neste domingo (24), Porto e Casa Pia se enfrentam às 14h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Português. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Pedro Gonçalves anota hat-trick, e Sporting goleia o Nacional pelo Português Como chega o Porto O Porto faz um bom início de temporada e promete brigar pelo título do Campeonato Português. O time comandado pelo técnico Francesco Farioli venceu as duas primeiras partidas na liga portuguesa e quer manter os 100% de aproveitamento. Dessa maneira, o Porto está com seis pontos após as vitórias por 3 a 0 sobre o Vitória de Guimarães na estreia e por 2 a 0 contra o Gil Vicente na segunda rodada. Além disso, o time poderá contar com o apoio dos torcedores no Estádio do Dragão e o treinador não enfrenta problemas para escalar o time neste domingo.

Como chega o Casa Pia Por outro lado, o Casa Pia vive uma situação mais complicada. Após uma sequência negativa de oito jogos sem vitória, o clube bateu o Aves por 2 a 0 na rodada passada e quer aproveitar o embalo para surpreender o Porto. Contudo, nas últimas cinco partidas contra o Porto, o time não conseguiu marcar gols e perdeu todas. Por fim, o grande objetivo do Casa Pia nesta temporada é superar a campanha de 2024/25, quando o time encerrou o Português na 9ª posição, com 45 pontos. Além disso, este foi o melhor desempenho da história do clube na elite portuguesa.